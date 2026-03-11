11.03.2026 06:31:29

Kansas City Life Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kansas City Life Insurance hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,300 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 120,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kansas City Life Insurance 115,8 Millionen USD umgesetzt.

Kansas City Life Insurance vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,140 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kansas City Life Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 485,45 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 490,79 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -1,09 Prozent verringert.

