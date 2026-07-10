Kanseki: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kanseki hat am 09.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 26,15 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,42 Prozent auf 9,41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at