Kanseki stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kanseki lud am 08.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,10 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kanseki 7,88 JPY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,42 Prozent auf 8,72 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at