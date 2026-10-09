Kanseki zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kanseki äußerte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,86 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,33 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kanseki in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at