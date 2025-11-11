Kanto Denka Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kanto Denka Kogyo hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Kanto Denka Kogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,64 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

