Kanto Denka Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kanto Denka Kogyo hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kanto Denka Kogyo ein EPS von 7,60 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,33 Prozent auf 15,87 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at