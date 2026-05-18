Kanto Denka Kogyo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kanto Denka Kogyo hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 35,92 JPY gegenüber 24,00 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,82 Prozent auf 18,69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 65,96 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kanto Denka Kogyo ein Gewinn pro Aktie von 56,53 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,89 Prozent auf 65,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 62,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at