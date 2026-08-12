Kanto Denka Kogyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kanto Denka Kogyo lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 56,41 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kanto Denka Kogyo noch ein Gewinn pro Aktie von 9,24 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kanto Denka Kogyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at