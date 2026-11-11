Kanto Denka Kogyo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kanto Denka Kogyo hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 11686,59 JPY. Im letzten Jahr hatte Kanto Denka Kogyo einen Gewinn von -7,380 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,63 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kanto Denka Kogyo einen Umsatz von 15,70 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at