Kanto Tsukuba Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kanto Tsukuba Bank präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 23,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kanto Tsukuba Bank 7,28 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 11,64 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 24,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at