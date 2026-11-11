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11.11.2026 06:31:29
Kanto Tsukuba Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kanto Tsukuba Bank hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,11 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kanto Tsukuba Bank 24,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 13,43 Milliarden JPY gegenüber 11,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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