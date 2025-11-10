Kanto Tsukuba Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kanto Tsukuba Bank gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,99 JPY gegenüber 6,81 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at