14.05.2026 06:31:29

Kanto Tsukuba Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kanto Tsukuba Bank stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 10,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,99 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 79,97 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 49,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Kanto Tsukuba Bank hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 49,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 38,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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