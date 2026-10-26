Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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26.10.2026 10:32:05
Kantonalbanken überholen Raiffeisen - UBS verliert
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Die Kantonalbanken sind erstmals die meistgenannte Hauptbank der Schweizer Bevölkerung. Raiffeisen folgt knapp dahinter, während UBS nach der Integration der Credit Suisse einen geringeren Marktanteil aufweist. Dabei zeigen sich spannende Unterschiede nach Regionen und Geschlecht.
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