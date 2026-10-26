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26.10.2026 10:32:05

Kantonalbanken überholen Raiffeisen - UBS verliert

Im Schweizer Schnitt nennen 28 Prozent eine Kantonalbank als ihre Hauptbank, im Tessin sind es nur 10 Prozent. (Bild zVg)

Die Kantonalbanken sind erstmals die meistgenannte Hauptbank der Schweizer Bevölkerung. Raiffeisen folgt knapp dahinter, während UBS nach der Integration der Credit Suisse einen geringeren Marktanteil aufweist. Dabei zeigen sich spannende Unterschiede nach Regionen und Geschlecht. 

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