KANTSU informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KANTSU lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 JPY. Im Vorjahresviertel waren -1,130 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 5,29 Milliarden JPY gegenüber 4,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at