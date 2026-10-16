KANTSU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KANTSU hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -15,04 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KANTSU ein EPS von 7,29 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,98 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at