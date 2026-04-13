KANTSU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KANTSU hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 9,90 JPY. Im letzten Jahr hatte KANTSU einen Gewinn von -40,250 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,94 Milliarden JPY – ein Plus von 21,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KANTSU 4,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 20,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -84,440 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 18,35 Milliarden JPY gegenüber 15,27 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at