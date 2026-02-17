Kanungo Financiers legte Quartalsergebnis vor

Kanungo Financiers äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kanungo Financiers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,4 Millionen INR im Vergleich zu 3,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

