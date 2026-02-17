|
17.02.2026 06:31:28
Kanungo Financiers legte Quartalsergebnis vor
Kanungo Financiers äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kanungo Financiers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,4 Millionen INR im Vergleich zu 3,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!