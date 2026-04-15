Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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15.04.2026 12:19:51
Kanye West postpones France concert after UK visa denial
Earlier in April, West was denied a UK visa, which led to the cancellation of his headline appearance at Wireless Festival. The entry denial was based on his repeated antisemitic remarks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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