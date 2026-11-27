Kanzhun hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Kanzhun vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kanzhun in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 358,4 Millionen USD im Vergleich zu 302,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at