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27.08.2026 06:31:29
Kanzhun hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kanzhun hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,62 USD. Im letzten Jahr hatte Kanzhun einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kanzhun im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 352,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 290,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,11 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,40 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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