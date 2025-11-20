Kanzhun legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kanzhun hat am 18.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 302,2 Millionen USD gegenüber 266,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at