Kanzhun legte Quartalsergebnis vor

Kanzhun hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 298,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 264,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at