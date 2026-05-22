Kanzhun präsentierte Quartalsergebnisse

Kanzhun lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,38 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kanzhun 0,620 HKD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2,33 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,06 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at