Kanzhun: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kanzhun veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 USD, nach 0,140 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 293,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 253,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,94 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,06 Milliarden CNY taxiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,820 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kanzhun im vergangenen Geschäftsjahr 1,15 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kanzhun 1,02 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,73 CNY und einen Umsatz von 8,25 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at