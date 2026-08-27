Kanzhun: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kanzhun hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,42 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,850 HKD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,76 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,27 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,648 HKD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,80 Milliarden HKD erwartet.

Redaktion finanzen.at