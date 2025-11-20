Kanzhun stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kanzhun äußerte sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,560 HKD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,36 Milliarden HKD – ein Plus von 13,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kanzhun 2,08 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at