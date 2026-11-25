Boise Aktie
WKN DE: A0NE9K / ISIN: US09746Y1055
|
25.11.2026 18:05:58
Kanzhun Stock Gains 10% On $500 Mln Share Buyback, Q3 Revenue Growth
(RTTNews) - Kanzhun Limited (BZ) shares are up 9.54 percent, gaining $1.22 to $13.95, following the company's third-quarter results released Wednesday and its announcement of a new $500 million share repurchase program. The company also issued a positive revenue outlook for the fourth quarter.
BZ is currently trading at $13.95, up from the previous close of $12.74 on the Nasdaq. The stock has traded between $12.85 and $14.10 during the session, with volume of approximately 3.77 million shares, compared with an average volume of 7.09 million. Its 52-week range is $12.12 to $22.49.
Kanzhun posted a net loss of RMB246.02 million ($36.69 million) but saw adjusted net income rise 12.3% to RMB1.065 billion ($158.9 million) and revenue grow 11.7% to RMB2.416 billion ($360.38 million). Fourth-quarter revenue is expected to be RMB2.19-2.23 billion, and a new $500 million share buyback will run alongside an existing $400 million program.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boise Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Boise Inc
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.