20.03.2026 06:31:28

Kanzhun verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kanzhun hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,80 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,540 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kanzhun mit einem Umsatz von insgesamt 2,28 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 15,61 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,10 HKD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,33 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,20 HKD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,89 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,98 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 8,97 Milliarden HKD ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,35 HKD und einem Umsatz von 9,28 Milliarden HKD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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