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26.11.2026 06:31:29
Kanzhun veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kanzhun lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,930 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,81 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 2,36 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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