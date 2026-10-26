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26.10.2026 12:18:38
Kanzler Merz gratuliert Lula zum Wahlsieg
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zur Wiederwahl gratuliert. "Ich freue mich darauf, die strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Brasilien gemeinsam weiter zu vertiefen", hieß es in einer Botschaft des Kanzlers auf der Plattform X.
Bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen in Hannover hatten Merz und Lula im April dieses Jahres unter anderem eine engere Kooperation bei Rüstung und Rohstoffen vereinbart. Nach Angaben des obersten Wahlgerichts in Brasilien setzte sich der 80-jährige Linkspolitiker Lula bei der Präsidentschaftswahl mit 51,8 Prozent der Stimmen gegen seinen rechten Herausforderer Flávio Bolsonaro durch./ax/DP/jha
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