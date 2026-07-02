Kanzler Merz kommt überraschend zu Parteitag der CDU NRW

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich überraschend zum Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU am Samstag in Düsseldorf angekündigt. Es habe sich "ein Zeitfenster ergeben", sagte ein Sprecher der CDU NRW auf Anfrage und bestätige damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Merz werde auch vor den Delegierten reden.

Zunächst hatte es geheißen, dass Merz, der seinen Wahlkreis im Sauerland hat, nicht zu der intern als "Arbeitsparteitag" betitelten Konferenz kommen werde. Die rund 680 NRW-Delegierten wollen am Samstag die Inhalte des Wahlkampfs des mitgliederstärksten CDU-Landesverbands vorbereiten. In NRW wird im April 2027 ein neuer Landtag gewählt.

Alle Augen auf Merz

Im Mittelpunkt des Parteitags sollte ursprünglich der Bericht des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Hendrik Wüst stehen. Nun dürften sich alle Augen auf Merz richten, nachdem die schwarz-rote Koalition in Berlin ein großes Reformpaket vorgelegt hat.

Ende Mai hatte es tagelange Spekulationen über einen möglichen Wechsel an der Spitze der Bundesregierung von Merz zu Wüst gegeben. Wüst hatte die Wechselgerüchte als "Quatsch" zurückgewiesen und Merz seine volle Unterstützung zugesichert./dot/DP/he