Kanzler Scholz positiv auf Corona getestet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Bundeskanzler Olaf Scholz ist am heutigen Montag bei einem routinemäßigen Test Covid-19-positiv getestet worden, hat milde Erkältungssymptome", sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin unter Verweis auf vorherige Aussagen von Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Scholz habe sich "sofort in Isolation in die Kanzlerwohnung des Bundeskanzleramtes begeben". Die öffentlichen Termine dieser Woche würden abgesagt, interne Termine sowie die angesetzte Ministerpräsidentenkonferenz wolle Scholz "virtuell wahrnehmen", sagte Büchner. "Ich konnte mit dem Kanzler heute Morgen telefonieren, dem Kanzler geht es so weit gut", erklärte er.

September 26, 2022