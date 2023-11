Kanzler sieht keine Probleme mehr bei Strompreis für Industrie

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Kritik zurückgewiesen, dass das geschnürte Paket der Regierung für einen verbilligten Industriestrompreis nicht ausreichend sei.

Mit den am Donnerstag vorgestellten Maßnahmen sorge man dafür, dass man zu wettbewerbsfähigen Preisen komme, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend bei einer Veranstaltung der "Heilbronner Stimme". Die Firmen könnten sich zudem darauf verlassen, dass sie in Zukunft den Strom bekämen, den sie benötigten. Bei der Ansiedlung energieintensiver Batterie- oder Halbleiter-Fabriken hätten die Unternehmen "Zusagen von Stromversorgern über Strompreise bekommen, die global wettbewerbsfähig sind - ohne Subventionen". Das sei möglich mit dem raschen Ausbau von Erneuerbaren Energien. "Das ist eine billige Ressource", betonte Scholz, der die Einführung eines subventionierten Industriestrompreises lange verhindert hatte. Indem man die Netzbetreiber verpflichte, das Netz weiter auszubauen und die Produktion von Ökostrom ausbaue werde, komme man zu "strukturell billigen Strompreisen". Wenn man alles zusammenrechne und die Firmen dann noch die richtigen Verträge über Stromlieferungen abschließen würden, erhielten sie wettbewerbsfähige Preise.

Die Regierung hatte am Donnerstag eine Preisdämpfung beschlossen, die fünf Jahre gelten soll und Unternehmen allein im nächsten Jahr um bis zu zwölf Milliarden Euro bei den Stromkosten entlasten soll. Unter anderem soll die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß für die Wirtschaft reduziert werden.