Kanzleramtsministerin Warken: Landtagswahl ist eine Zäsur

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtsministerin Nina Warken (CDU) hat den Wahlausgang in Sachsen-Anhalt als Einschnitt bezeichnet. "Dieser Abend, dieses Ergebnis ist sicher eine Zäsur für die Partei, für das Land", sagte Warken im ZDF. Mit Blick auf das Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl sprach Warken von einem "sehr, sehr schwierigen Ergebnis". Die CDU habe dies zu akzeptieren, werde es aber sicherlich nicht hinnehmen.

Der für den Herbst angekündigte Reformkurs der schwarz-roten Koalition wird laut Warken dennoch entschlossen angegangen. "Unser Land steht vor großen Herausforderungen." Die Bundesregierung habe wichtige Reformen anzugehen. Die positiven Auswirkungen würden aber erst noch spürbar werden. Die Koalition müsse die Menschen mehr mitnehmen als in der Vergangenheit. Eine weitere Kabinettsumbildung solle es nicht geben, sagte Warken. "Wir sind gut aufgestellt."/bw/DP/zb