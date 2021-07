Kanzlerin Merkel im Weißen Haus mit Präsident Biden zusammengetroffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Weißen Haus begrüßt. Er traf Merkel am Donnerstag in seinem Amtszimmer, dem Oval Office. Nach einem kurzen Gespräch unter vier Augen wollten sich Biden und Merkel knapp zwei Stunden im Beisein ihrer Delegationen austauschen. Im Anschluss wollten sie sich am späteren Nachmittag (Ortszeit; ab 22.15 Uhr MESZ) gemeinsam den Fragen von Journalistinnen und Journalisten stellen.

Kurz vor dem Zusammentreffen mit Merkel hatte der Demokrat Biden erklärt, er freue sich darauf, Merkel im Weißen Haus zu begrüßen. Die Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland sei "eisern". Man sei entschlossen, in den kommenden Jahren gemeinsame Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen, schrieb er auf Twitter.

Merkel hatte am Morgen bereits Vizepräsidentin Kamala Harris getroffen. Sie ist die erste Regierungschefin aus Europa, die Biden seit seiner Amtsübernahme am 20. Januar im Weißen Haus empfängt./jbz/DP/men