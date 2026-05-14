Kao: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kao stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 2,63 Milliarden USD gegenüber 2,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at