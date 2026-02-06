Kao legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kao stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 77,66 JPY gegenüber 79,09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kao in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 456,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 438,44 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 260,30 JPY gegenüber 231,94 JPY im Vorjahr.

Kao hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 688,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 628,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at