Kao stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kao hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,31 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Kao hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 458,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 419,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at