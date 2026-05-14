14.05.2026 06:31:29

Kao stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kao hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Kao hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 68,53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49,19 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent auf 413,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 389,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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