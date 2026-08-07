Kao: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kao hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,90 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at