kaonavi, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

kaonavi, präsentierte in der am 13.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

kaonavi, hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11,030 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,27 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte kaonavi, einen Umsatz von 944,2 Millionen JPY eingefahren.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 8,870 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 1,26 Milliarden JPY erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 18,30 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei kaonavi, ein Gewinn pro Aktie von -11,590 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat kaonavi, 4,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,80 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 4,47 Milliarden JPY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at