Kapitalanforderungen an Commerzbank für 2023 unverändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die für 2023 festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für den Commerzbank-Konzern gegenüber dem Jahr 2022 unverändert belassen. Die zusätzliche Eigenmittelanforderung der Säule 2 (P2R) liegt weiterhin bei 2 Prozent Gesamtkapital, wovon mindestens 1,125 Prozent mit hartem Kernkapital abzudecken sind, wie die Bank mitteilte.

Die harte Kernkapitalanforderung an die Commerzbank auf Konzernebene liege damit zum 30. September 2022 pro forma bei 9,44 Prozent der risikogewichteten Aktiva. Mit einer CET-1-Quote von 13,8 Prozent per 30. September 2022 sei der Puffer zu dieser aktuellen regulatorischen Mindestanforderung "komfortabel", so die Bank. Eine Anforderung zum Vorhalten zusätzlicher Eigenmittel für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung sei für den Commerzbank-Konzern nicht festgesetzt worden.

Im ersten Quartal 2023 erwartet die Commerzbank zufolge aufgrund der branchenweiten Erhöhung von antizyklischen Kapitalpuffern und der Aktivierung des sektoralen Systemrisikopuffers in Deutschland einen Anstieg der Mindestkapitalanforderung auf voraussichtlich rund 10,1 Prozent.

December 22, 2022 04:12 ET (09:12 GMT)