Kapitalerhöhung 2022: 9 Millionen Euro für oekostrom AG

Knapp 9 Mio. Euro haben die Bestandsaktionärinnen und -Aktionäre der oekostrom AG bei der Kapitalerhöhung 2022 zur Verfügung gestellt - das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Während der Frist bis Anfang Juni zeichneten rund die Hälfte der Altaktionäre zusammen 73 Prozent der neuen Aktien. Mit dem neuen Kapital solle der Kraftwerkspark für erneuerbare Energien ausgebaut werden, so die oekostrom AG am Dienstag. Ab heute startet der öffentliche Aktienverkauf.

prsl/tsk

APA