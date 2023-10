Kapitalerhöhung bei der Wolftank-Adisa Holding

Die Innsbrucker Wolftank-Adisa Holding führt eine Kapitalerhöhung durch und gibt rund 225.000 Stück neue Aktien aus. Der Ausgabepreis der Aktien beträgt 12,90 Euro, wobei laut Beschluss des Aufsichtsrates die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre ausgeschlossen werden. Dadurch erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft auf rund 5 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Neuer Aktionär des Tiroler Unternehmens ist die italienische C.&S. Consulenze e Servizi. Diese hatte kürzlich 40 Prozent an der Petroltecnica an die Wolftechnik-Adisa Holding verkauft. Die Hälfte des Verkaufserlöses investiert das italienische Unternehmen nun in Aktien des österreichischen Unternehmens.

