Espace Real Estate Aktie

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WKN DE: A0RFPW / ISIN: CH0002557400

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27.10.2026 19:00:08

Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Espace Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

27.10.2026 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die neuen Aktien aus dem Kapitalband der Espace Real Estate Holding AG (Espace) wurden vollumfänglich gezeichnet. Der Gesellschaft fliessen dadurch rund CHF 48.3 Mio. neue Eigenmittel (Nettoerlös) zu.

Zur Fortführung des nachhaltig profitablen Wachstumskurses und Erhaltung einer soliden Eigenfinanzierung hat Espace 241413 neue Namenaktien zum Bezugspreis von CHF 203.00 angeboten. Die am 16. Oktober 2026 (nach Handelsschluss) im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre konnten mit jeweils neun Bezugsrechten eine neue Aktie zeichnen. Im Bezugsangebot nicht bezogene neue Aktien wurden zudem sämtlichen bisherigen Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft im Rahmen einer freien Zeichnung zum selben Bezugspreis angeboten. Ein Bezugsrechtshandel hat nicht stattgefunden.

Am Markt stiess die Kapitalerhöhung auf reges Interesse. Die eingegangenen Zeichnungen überstiegen das maximale Emissionsvolumen deutlich, wodurch der Titel überzeichnet war. Beide Ankeraktionäre – die Artemis Real Estate Holding AG und die Familie Dr. Christoph M. Müller – übten sämtliche Bezugsrechte aus.

Der überwiegende Teil des Nettoerlöses von rund CHF 48.3 Mio. fliesst in die Kapitaleinlagereserven, welche sich dadurch um etwa CHF 45.9 Mio. erhöhen. Ausschüttungen aus diesen Reserven erfolgen verrechnungssteuerfrei und für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz einkommenssteuerfrei. Die neuen Aktien sind erstmals für die an der Generalversammlung im April 2027 zu beschliessende Dividende für das Geschäftsjahr 2026 voll dividendenberechtigt.

Die Titellieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises ist für den 30. Oktober 2026 vorgesehen.

Die Transaktion wurde von der Zürcher Kantonalbank als Sole Lead Manager und Kellerhals Carrard aus rechtlicher Sicht begleitet.

Espace dankt ihren Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte grosse Vertrauen.

Weitere Auskünfte erteilen:

Lars Egger Christian Froelicher
Vorsitzender der Geschäftsleitung Leiter Finanzen / Mitglied der Geschäftsleitung
032 624 90 00 032 624 90 04
lars.egger@espacereal.ch christian.froelicher@espacereal.ch
www.espacereal.ch www.espacereal.ch

Über Espace
Die Espace Real Estate Holding AG (Espace) ist eine Immobiliengesellschaft mit Fokus auf die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Luzern und Schaffhausen. Das Immobilienportfolio mit einem Marktwert von CHF 888 Mio. verbindet die Wachstumsperspektiven des Wohnungsmarktes mit den Stabilitätsvorteilen ausgewählter Gewerbeliegenschaften. Damit verfolgt Espace bewusst eine ausgewogene Portfoliostrategie mit langfristig robuster Ertragsbasis. Mit eigenen Entwicklungs- und Sanierungsprojekten entwickelt das Unternehmen attraktiven und bezahlbaren Wohnraum sowie marktgerechte Gewerbeflächen und schafft nachhaltige Wertschöpfung für ihre Aktionärinnen und Aktionäre. Espace verfügt über eine solide Eigenkapitalquote von 45,9 %. Die Aktien werden auf den elektronischen Handelsplattformen der Berner Kantonalbank (OTC-X) und der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich gehandelt.


Ende der Adhoc-Mitteilung

2422272  27.10.2026 CET/CEST

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