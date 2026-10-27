Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Die neuen Aktien aus dem Kapitalband der Espace Real Estate Holding AG (Espace) wurden vollumfänglich gezeichnet. Der Gesellschaft fliessen dadurch rund CHF 48.3 Mio. neue Eigenmittel (Nettoerlös) zu.

Zur Fortführung des nachhaltig profitablen Wachstumskurses und Erhaltung einer soliden Eigenfinanzierung hat Espace 241’413 neue Namenaktien zum Bezugspreis von CHF 203.00 angeboten. Die am 16. Oktober 2026 (nach Handelsschluss) im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre konnten mit jeweils neun Bezugsrechten eine neue Aktie zeichnen. Im Bezugsangebot nicht bezogene neue Aktien wurden zudem sämtlichen bisherigen Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft im Rahmen einer freien Zeichnung zum selben Bezugspreis angeboten. Ein Bezugsrechtshandel hat nicht stattgefunden.

Am Markt stiess die Kapitalerhöhung auf reges Interesse. Die eingegangenen Zeichnungen überstiegen das maximale Emissionsvolumen deutlich, wodurch der Titel überzeichnet war. Beide Ankeraktionäre – die Artemis Real Estate Holding AG und die Familie Dr. Christoph M. Müller – übten sämtliche Bezugsrechte aus.

Der überwiegende Teil des Nettoerlöses von rund CHF 48.3 Mio. fliesst in die Kapitaleinlagereserven, welche sich dadurch um etwa CHF 45.9 Mio. erhöhen. Ausschüttungen aus diesen Reserven erfolgen verrechnungssteuerfrei und für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz einkommenssteuerfrei. Die neuen Aktien sind erstmals für die an der Generalversammlung im April 2027 zu beschliessende Dividende für das Geschäftsjahr 2026 voll dividendenberechtigt.

Die Titellieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises ist für den 30. Oktober 2026 vorgesehen.

Die Transaktion wurde von der Zürcher Kantonalbank als Sole Lead Manager und Kellerhals Carrard aus rechtlicher Sicht begleitet.

Espace dankt ihren Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte grosse Vertrauen.