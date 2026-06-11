Kapitalmaßnahme belastet: Super-Micro-Aktie erholt sich teilweise von Kursverlusten

Der jüngste massive Kurseinbruch bei Super Micro ist Ausdruck eines strukturellen Dilemmas: Eine kräftige Auftragslage, aber das Geld reicht nicht. Doch die Aktie erholt sich.

• 7-Milliarden-Dollar-Finanzierung belastet den Kurs• 39 Milliarden Dollar KI-Aufträge erfordern hohe Vorfinanzierung• Erholung der Aktie trotz anhaltender Verwässerungssorgen

Der KI-Serverhersteller Super Micro Computer notiert am Donnerstag vorbörslich an der NASDAQ 9,7 Prozent fester bei 32,10 US-Dollar. Die Gegenbewegung folgt auf einen der schwersten Kursstürze in der jüngeren Geschichte des Unternehmens: Am Vortag hatte die Aktie gut 28 Prozent verloren und schloss bei rund 29,27 US-Dollar, nachdem ein gigantisches Finanzierungspaket die Nerven der Anleger strapaziert hatte.

Kapitalerhöhung schockt den Markt

Super Micro hatte eine Kapitalerhöhung von insgesamt 7,0 Milliarden US-Dollar angekündigt, um den stark wachsenden Auftragsbestand im KI-Bereich zu finanzieren. Das Paket umfasst ein garantiertes öffentliches Angebot über 5,0 Milliarden US-Dollar sowie ein "At-the-Market"-Aktienprogramm von 2,0 Milliarden US-Dollar, das von führenden Wall-Street-Instituten verwaltet wird. Innerhalb des öffentlichen Angebots plant Super Micro die Platzierung von Stammaktien im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar und Hinterlegungsscheine auf neu ausgegebene Pflichtwandelvorzugsaktien im Wert von 3,75 Milliarden US-Dollar. Für Bestandsaktionäre bedeutet das: Ihre Anteile werden über mehrere Jahre hinweg schrittweise verwässert.

Darum braucht das Unternehmen so viel Kapital

Das Unternehmen erklärte, in den vergangenen Wochen KI-Serveraufträge im Wert von rund 39 Milliarden US-Dollar von mehr als 20 Kunden erhalten zu haben. Super Micro braucht das frische Kapital also, um Komponenten für diese Bestellungen vorab beschaffen zu können. Der genannte Auftragsbestand übersteigt den Jahresumsatz des Unternehmens deutlich: Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. Juni 2025 endete, lagen die Nettoverkäufe bei 22 Milliarden US-Dollar. Das Paradox ist sichtbar: Ein Rekord-Auftragsbestand erzwingt eine Kapitalmaßnahme, die den Kurs stärker trifft als ein schlechtes Quartal.

War der Kurssturz übertrieben?

Die geplante Finanzierung entspricht fast einem Drittel des gesamten Börsenwerts des Unternehmens, eine Verwässerung in diesem Ausmaß trifft Bestandsaktionäre hart. Dass die Aktie vorbörslich trotzdem deutlich zulegt, dürfte vor allem auf Positionierungen von Anlegern zurückzuführen sein, die den gestrigen Abverkauf als übertrieben einschätzen. Die operative Lage des Unternehmens hat sich nicht verändert: Super Micro hatte im dritten Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 10,2 Milliarden US-Dollar gemeldet, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum - zeitgleich verbesserte sich die Bruttomarge auf 9,9 Prozent nach 6,3 Prozent im Vorquartal.

Anleger sollten dennoch Vorsicht walten lassen

Die zwischenzeitliche Kurserholung löst das strukturelle Problem allerdings nicht auf. Für Investoren bedeutet das Paket ein mehrjähriges Verwässerungs-Overhang, der die Gewinnentwicklung je Aktie schrittweise belasten und den übergeordneten Investitionsfall unter Druck setzen könnte. Entscheidend wird sein, wie schnell die KI-Serveraufträge in abrechenbare Umsätze übergehen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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