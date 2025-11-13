|
Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,28 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,530 TRY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 591,9 Millionen TRY im Vergleich zu 415,3 Millionen TRY im Vorjahresquartal.
