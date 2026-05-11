KAPPA CREATE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KAPPA CREATE hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 15,30 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,02 Prozent auf 18,18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KAPPA CREATE 18,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 7,990 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 20,77 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,02 Prozent auf 73,19 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 73,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at