KAPPA CREATE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KAPPA CREATE stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,46 Prozent auf 18,86 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,14 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at